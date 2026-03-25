ZA VEĆU BEZBEDNOST ĐAKA: Postavljen "ležeći policajac" kod škole u Kozjaku
Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima koja treba da povećaju bezbednost učesnika u saobraćaju, a naročito dece. Tako je u lozničkom selu Kozjak, u neposrednoj blizini izdvojenog odeljenja Osnovne škole "Sveti Sava" iz Lipničkog Šora, postavljen ležeći policajac, a osim toga je jasno obeležena zona škole i urađene vibro trake koje upozoravaju vozače na obavezno smanjenje brzine.
Time su, saopšteno je danas iz gradske uprave, završeni radovi na unapređenju bezbednosti saobraćaja, čime je značajno povećana sigurnost učenika i svih učesnika u saobraćaju. Radovi su, kako je navedeno, realizovani u skladu sa propisima JP "Putevi Srbije" i na osnovu rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovim je poseban akcenat stavljen na bezbednost učenika škole "Sveti Sava", koji svakodnevno koriste taj deo puta, a uvođenjem ovih mera smanjuje se brzina kretanja vozila i ujedno i rizik od nezgoda, što je ključni cilj realizacije projekta. Kako se podseća, stručnjaci naglašavaju da kombinacija fizičkih prepreka, poput "ležećih policajaca", i signalizacije, uključujući vibro trake i jasno obeležene zone škole, predstavlja jedan od najefikasnijih modela za zaštitu najmlađih učesnika u saobraćaju.
Loznica poslednjih godina posebno radi na povećanju bezbednosti pešaka, naročito pored škola pa je rađeno na uređenju pešačkih staza, postavljaju zaštitne ograde pored osnovnih i srednjih škola, kao i regulisanja saobraćaja semaforom. Tako su zaštitne ograde urađene pored OŠ "Vuk Karadžić" kao i srednjih, Tehničke i "Sveti Sava", odnosno srednjoškolskog parka, kraj kojih su postavljeni i semafori.