Slušaj vest

Dugogodišnji problemi sa snabdevanjem vodom u fruškogorskim naseljima uskoro bi mogli da budu značajno ublaženi, jer već naredne nedelje počinju radovi na izgradnji tranzitne vodovodne mreže na teritoriji Sremske Mitrovice.

Reč je o važnom infrastrukturnom projektu koji će omogućiti bolju distribuciju vode ka Velikim Radincima, Bešenovu i Šuljmu, naseljima koja su posebno tokom letnjih meseci često suočena sa smanjenim pritiskom i nestašicama.

Foto: D.Š.

Planirano je da se na trasi od Radinačkog puta do Milekić salaša izgradi novi cevovod u dužini od 2,2 kilometra, uz dodatne radove koji podrazumevaju podbušivanje auto-puta i izgradnju buster stanice. Upravo ovi zahvati omogućiće da se u sistem uključi dodatna količina vode od oko 20 litara u sekundi, što će značajno doprineti stabilnijem vodosnabdevanju ovog područja.

Trenutno su u toku pripremni radovi, a očekuje se da će realizacija projekta doneti konkretne rezultate već u narednom periodu, posebno u vreme povećane potrošnje. Za stanovnike fruškogorskih sela ovo predstavlja dugo očekivano rešenje koje bi konačno moglo da obezbedi sigurnije i ravnomernije snabdevanje vodom tokom cele godine.

Kurir.rs

Ne propustiteNovčanikSEZONA SVADBI JE POČELA: Mart pokreće trku za termine – evo koliko danas košta svadba i da li se "isplati"
svatovi u automobilu
SrbijaMEĐU NAJBOLJIMA U SRBIJI: Deca iz Srema osvojila tri nagrade u konkurenciji od 418 radova! (FOTO)
20260318_085112.jpg
SrbijaMITROVČANI NE RAZMIŠLJAJU GDE ĆE ZA PRVI MAJ: Grad ponovo postaje centar bajkera i dobrog provoda (FOTO)
moto-susreti-1.jpg
InfoBizNezaposlenost u ovom delu Srbije pala za 14.000 ljudi! Posla ima skoro duplo više nego pre 10 godina
posao.jpg
SrbijaČALMANCI ZASUKALI RUKAVE! Dvadesetak domaćina traktorima sredilo sve atarske puteve – od jutra do podne radili kao jedan! (FOTO)
viber_image_2026-03-16_08-01-42-648.jpg