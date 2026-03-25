Dugogodišnji problemi sa snabdevanjem vodom u fruškogorskim naseljima uskoro bi mogli da budu značajno ublaženi, jer već naredne nedelje počinju radovi na izgradnji tranzitne vodovodne mreže na teritoriji Sremske Mitrovice.

Reč je o važnom infrastrukturnom projektu koji će omogućiti bolju distribuciju vode ka Velikim Radincima, Bešenovu i Šuljmu, naseljima koja su posebno tokom letnjih meseci često suočena sa smanjenim pritiskom i nestašicama.

Planirano je da se na trasi od Radinačkog puta do Milekić salaša izgradi novi cevovod u dužini od 2,2 kilometra, uz dodatne radove koji podrazumevaju podbušivanje auto-puta i izgradnju buster stanice. Upravo ovi zahvati omogućiće da se u sistem uključi dodatna količina vode od oko 20 litara u sekundi, što će značajno doprineti stabilnijem vodosnabdevanju ovog područja.

Trenutno su u toku pripremni radovi, a očekuje se da će realizacija projekta doneti konkretne rezultate već u narednom periodu, posebno u vreme povećane potrošnje. Za stanovnike fruškogorskih sela ovo predstavlja dugo očekivano rešenje koje bi konačno moglo da obezbedi sigurnije i ravnomernije snabdevanje vodom tokom cele godine.