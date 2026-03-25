Besplatna pripremna nastava za malu maturu, koju organizuje Kancelarija za mlade, ove godine okupila je čak 244 učenika od ukupno oko 630 osmaka u Sremskoj Mitrovici, što jasno pokazuje koliko je ova inicijativa postala važna i đacima i roditeljima.

Program obuhvata srpski jezik i matematiku, traje dva meseca i održava se u više škola – u gradu, ali i u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici, kako bi bio dostupan i učenicima iz prigradskih sredina.

Ono što dodatno daje težinu ovom programu jeste i činjenica da bi ovakva priprema na tržištu koštala oko 48.000 dinara po učeniku, što znači da roditelji kroz ovaj vid podrške ostvaruju značajnu uštedu. Međutim, ono što ovu priču zaista izdvaja nisu samo brojke – već rezultati.

Sofija Lisac (16), danas volonterka, kaže da joj je upravo ova priprema bila presudna:

„Ja sam bila na besplatnoj pripremnoj nastavi koju je organizovala Kancelarija za mlade i sada sam volonter. Oba iskustva su mi super. Ja sam se jako dobro spremila i imala sam skoro maksimalan broj bodova na sva tri testa. Čak i ako sam bila vrlo dobar učenik, pokazala sam se kao jako dobra na testovima, čak i ako su odlični učenici prepisivali od mene.“

Slično iskustvo ima i Milan Cvjetković:

„Iskustva su prelepa. Ta pripremna nastava mi je mnogo pomogla. Uspeo sam da upišem prvu želju, iako sam bio malo lošiji đak. Posle tih časova sam uspeo da skupim dosta bodova, skoro maksimalan broj.“

Za organizatore, ovakvi rezultati nisu iznenađenje.

Marija Vuruna, v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu, sport i mlade, ističe da se program realizuje već treću godinu:

„Ovo je treća godina kako organizujemo pripremnu nastavu u saradnji Kancelarije za mlade i gradske uprave za kulturu, sport i mlade. Ove godine imamo prijavljeno 244 đaka od ukupno oko 630 koliko ih ima na teritoriji grada. Svi su podeljeni u 12 grupa, nastava se odvija u dve gradske škole, jednoj školi u Laćarku i jednoj u Mačvanskoj Mitrovici, kako bi i deca iz seoskih sredina mogla da pohađaju časove.“

Ona dodaje da je izbor nastavnika ključan:

„Imamo šest nastavnika i profesora, među kojima su i gimnazijski profesori i nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom, čak i oni koji su u penziji, a iza kojih stoje generacije uspešnih učenika. Selekcija nastavnika je rađena pažljivo i dugo.“

Profesor Đorđe Domazet objašnjava zašto ova priprema daje rezultate:

„Cilj dodatne nastave nije samo da se učenici pripreme za završni ispit, nego i da prodube svoja znanja iz ova dva važna predmeta. Učenici su podeljeni u grupe prema znanju, kako bi nastava bila što efikasnija. Mi ćemo nastojati da pomognemo učenicima da lakše razumeju gradivo, brže uočavaju činjenice i izvode zaključke. Svaki oblik dodatnog rada brzo pokazuje rezultate. Ova priprema je i svojevrsni intelektualni trening. Dodatni rad je izuzetno važan za razvoj dece i može da im pomogne da postignu bolje rezultate i sigurnije nastave školovanje.“

Iskustva učenika i podaci organizatora pokazuju isto, uspeh na maloj maturi ne zavisi samo od ocena iz dnevnika, već od pripreme.