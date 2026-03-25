Srbija
REKONSTRUKCIJE KROVA I SANIRANJE PLAFONA: Ministarstvo prosvete daje 10,2 miliona za rešavanje gorućih pitanja tri osnovne škole u Užicu
Slušaj vest
Tri užičke osnovne škole rešiće goruće probleme u svojim objektima zahvaljujući sredstvima u iznosu od 10,2 miliona dinara, koliko je opredelilo Ministarstvo prosvete kroz program raspodele investicionih sredstava, navode iz Grada Užica.
Najviše novca 5,5 miliona dinara izdvojeno je za rekonstrukciju dela krova u OŠ „Dušan Jerković“, dok je za istu namenu OŠ „Stari grad“ dobila 1, 6 milion dinara.
Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete u iznosu od 3,1 miliona dinara biće sanirani i plafoni i u Prvoj osnovnoj školi kralja Petra II.
1 · Reaguj
Komentariši