Tri užičke osnovne škole rešiće goruće probleme u svojim objektima zahvaljujući sredstvima u iznosu od 10,2 miliona dinara, koliko je opredelilo Ministarstvo prosvete kroz program raspodele investicionih sredstava, navode iz Grada Užica.

Najviše novca 5,5 miliona dinara izdvojeno je za rekonstrukciju dela krova u OŠ „Dušan Jerković“, dok je za istu namenu OŠ „Stari grad“ dobila 1, 6 milion dinara.

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete u iznosu od 3,1 miliona dinara biće sanirani i plafoni i u Prvoj osnovnoj školi kralja Petra II.

