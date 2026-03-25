Čuveni travar sa Tare Oliver Stanojević preminuo je u svojoj 71. godini. Svoj život je posvetio Tari i biljkama.

"Sve što postoji u prirodi dato nam je iz najveće ljubavi, pa ono što iz nje uzimamo ne treba da otimamo, nego da primamo iz najveće ljubavi. Duboko verujem da za sve bolesti ima leka, ali nema za sve ljude jer mnogi ne veruju onome iz čega su sazdani: tamo gde vas je Bog dao, dao vam je i lek, samo morate verovati u to, i morate se pročistiti. Ja nisam nikakav iscelitelj, ali se beskrajno radujem što imam priliku da pomognem drugima. Zato i učim ljude da sami naberu, pa će i mene biti više za one kojima stvarno treba", piše na njegovoj FB stranici.

Oliver je rođen u selu Bosanska Crvica kod Bajine Bašte. Njegovi roditelji su bili učitelji u tom malom selu na levoj obali Drine. Godine 1968. grade kuću Tari i tu počinje njegova ljubav prema ovoj planini koja traje do današnjeg dana. Upisao je Tehnološki fakultet u Banja Luci i diplomirao na Katedri za organsku hemiju i biohemiju sa diplomskim radom na temu lekovitog bilja. Počeo je da radi na fakultetu, ali se ubrzo vratio na Taru i nikada zbog toga nije zažalio.

Travama je ozbiljnije počeo da se bavi 1987. godine. Iz čiste ljubavi, kaže, i u vreme kada je sramota bilo biti travar. U travarstvu je našao smisao života jer mu omogućava vezu s prirodom sa kojom je počeo da druguje u ranoj mladosti. Travar sa Tare, kako su ga zvali, ima kolekciju od više hiljada lekovitih receptura. To ga je svrstavalo među najpoznatije travare ne samo u Srbiji, nego i na širim prostorima.