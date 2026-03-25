Tribina "Porodica u savremenom društvu", u organizaciji Udruženja građana "Srbi sa Drine", uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, održana je danas u lozničkom Inovacionom centru. Stručnjaci iz raznih oblasti imali su priliku da razmene mišljenja sa prisutnim roditeljima, a kako je istaknuto prvi korak jeste prepoznavanje problema i izazova sa kojima se suočavaju danas porodice, a zatim preduzimanje konkretnih mere za njihovo prevazilaženje.

Prema rečima Filipa Pajića, predsednika Udruženja ''Srbi sa Drine'', mnogi su izazovi, ali se izdvajaju radno pravni odnos, nepoznavanje svojih prava, ekonomski izazovi i prebacivanje odgovornosti između parova, muškarci smatraju da su žene krive, a žene da su krivi muškarci.

- To je izuzetno opasna pojava jer ako jedni druge gledamo kao uzrok problema, a ne kao tim za njihovo rešavanje, održavanje porodice postaje praktično nemoguće i zato je važna edukacija. Cilj je i da prikupimo što više informacija sa terena, sa njima upoznamo resorno ministarstvo i zajedno iznađemo načine koje bi trebalo da doprinesu unapređenju populacione politike – rekao je on.

Veoma je važno da parovi shvate važnost usluge koje se nude porodicama u smislu podrške i pomoći, istakla je predavač Slađana Ivanović, sistemska porodična psihoterapeutkinja iz beogradskog Savetovališta za brak i porodicu. Istakla je važnost stalne podrške od strane Savetovališta kako bi porodice mogle lakše da funkcionišu, prevazilaze krize i teškoće koje ih zadese. Navela je i da se mladi parovi najviše žale na nedovoljnu podršku.

- S obzirom na to da su u porastu razvodi brakova rekla bih da su u pitanju loša komunikacija, disfunkcionalni odnosi, manjak tolerancije, strpljenja, nepoštovanje. Svaki problem ima rešenje, a ukoliko do njega ne možemo sami, treba da potražimo pomoć stručnjaka - kaže ona.

Jelena Staničić Purtić, direktorka Centra za socijalni rad u Ljuboviji, ocenila je da najčešći problemi nastaju iz ekonomskih razloga, u porodicama su finansije ključni problem gde kasnije dolazi i do narušenih partnerskih odnosa, do razvoda, ako ima dece ona najčešće budu zanemarena, a posledice su prestupnička ponašanja, vršnjačko nasilje, razne vrste zavisnosti. Kao zbir svega toga narušava se mentalno zdravlje pojedinca u porodici, a nažalost, su nam anksioznost i depresija postali deo svakodnevice. Porodica nam je izložena raznim stresovima, živimo u vremenu koje se brzo razvija tako da je podrška porodici potrebnija nego ikada.

- Centar je uvek na raspolaganju, ali treba sami sa sobom da se suočimo, da sebi stavimo do znanja da imamo problem, ne bežimo od toga jer porodica je blago koje treba da se čuva - naglasila je ona.

Gradonačelnica Dragana Lukić, ističe da je Loznica jasno opredeljena i iz godine u godinu razvija populacionu politiku i svake proširuje set podrške porodici.