INVESTICIJA OD 3,9 MILIONA DINARA: Planirana izgradnja dečijeg igrališta na Jastrepcu
- Ministarstvo zaštite životne sredine svake godine raspisuje Javni poziv za lokalne samouprave koje na svojoj teritoriji imaju zaštićeno područje. Ove godine planirana je izgradnja novog, ograđenog igrališta za decu, površine oko 147 metara kvadratnih, u skladu sa režimima zaštite područja trećeg stepena zaštite.
- Odlučili smo da to bude park prirode Veliki Jastrebac, kao novo zaštićeno područje u našoj lokalnoj samoupravi. Tu smo rešili da sredimo park za decu blizu jezera. Postavićemo novi, moderniji mobilijar - izjavila je pomoćnica gradonačelnika Kruševca za ekologiju i održivi razvoj Ana Prvanov.
Ukupna vrednost projekta je 3,9 miliona dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je 78 odsto sredstava, a Grad Kruševac iz Budžeta preostalih 22 odsto.