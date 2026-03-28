LOZNICA – Sa samo četiri stepena iznad nule Loznicaje juče u 16 časova bila najhladnija u Srbiji, stepen ''toplija'' bila je Sjenica, a dva Dimitrovgrad i Valjevo, koji su ne računajući planine bili najledeniji u zemlji.

Lozničanima je osećaju hladnoće doprineo i sneg koji je pokrio obližnju planinu Gučevo koja se jutros zabelela. Dosadna kiša i zahlađenje nateralo je mnoge da ponovo vade zimsku odeću i obuću, ''Toplanu'' da pojača grejanje, a u kućama je ponovo morala da zapucketa vatra u pećima i šporetima. Prema vremenskoj prognozi i tokom vikenda biće slično vreme, kišobrani će biti neizostavni jer će kišiti i danas i sutra. Danas je prognozirana temperatura od četiri do osam, a u nedelju malo toplije, od šest do deset stepeni.

Očigledno je proleće, samo što je stiglo, moralo na pauzu dok Baba Marta ne istutnji svoje, samo da se ne zadržava dugo i osim raspoloženja ne pokvari i stanje u voćnjacima.

