Loznici su odobrena sredstva za realizaciju projekta zamene stolarije u gradskoj Osnovnoj školi ''Kadinjača'', saopšteno je iz gradske uprave. Ugovori lokalnim samoupravama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za 2026. godinu svečano su uručeni danas u Palati Srbije, a gradonačelnici Loznice Dragani Lukić predala ga je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, koja je tom prilikom istakla značaj zajedničkog rada države i lokalnih samouprava.

Foto: T. Ilić, Gradska Uprava Loznica

''Ovakvi projekti su potvrda da zajedno gradimo Srbiju. Stvorili smo jak sistem koji ulaže u mere podrške i jača porodicu, jer je porodica u centru svake politike'', poručila je ministarka, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrednost projekta iznosi malo više od 6,2 miliona dinara, od čega Ministarstvo sufinansira 60 odsto, odnosno 3,7 miliona, dok će preostalih 40 odsto, u iznosu od 2,5 miliona dinara, obezbediti Grad.

