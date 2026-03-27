SRPSKA PLANINA OKOVANA SNEGOM KAO DA JE DECEMBAR Napadalo nekoliko centimetara, sve službe angažovane kako bi obezbedile prohodnost puta VIDEO
Na samom kraju marta, kada je već delovalo da je proleće u potpunosti preuzelo svoje mesto, planina Gučevo ponovo je osvanula pod snegom.
Tokom jutra, 27. marta, na višim delovima planine palo je nekoliko centimetara snega, dovoljno da nakratko izmeni izgled predela koji je do juče nosio prolećne boje, piše PR press.
Sneg je napadao kao usred zime, a spustila se i magla, pa je vidljivost slaba.
Zbog novih padavina angažovane su i zimske službe, koje su izašle na teren kako bi obezbedile prohodnost puta i sprečile eventualne probleme u saobraćaju, preneo je prpress.rs
