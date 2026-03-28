Posle prolećnih temperatura proteklih dana, u Nišu je od jutros počeo da pada sneg.
POSLE PROLEĆNIH DANA VEJE SNEG U NIŠU: Baba marta se ne predaje, pogledajte nesvakidašnje scene iz srpskog grada (VIDEO)
Očigledno je da se "baba Marta" ne predaje tako lako.
Ovih dana je u Nišu bilo mnogo sunčanih dana kada je temperatura išla i do dvadesetog podeoka.
Od jutros je u Nišu samo dva stepena Celzijusa, a očekuje se da "skoči" čak na četiri.
Uz sneg sa ne tako krupnim pahuljama pada i kiša tako da su ulice pune vode, bara, a negde i omanjih jezera.
Za utehu mnogima sutra se očekuje skok dnevne temperature do 10 stepeni, ali će noćne ostati niske.
