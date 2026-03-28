Velika investicija u zdravstvo realizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a reč je o aparatu najnovije generacije koji će značajno unaprediti dijagnostiku u mitrovačkoj bolnici.

"Slušali smo građane"

Gradonačelnik Branislav Nedimović poručio je da je ovaj projekat rezultat višemesečnih razgovora i potreba građana.

– Slušali smo vas. Već godinu i po dana radimo na tome da bolnicu vratimo na stare staze. Sredili smo polikliniku, unapredili porodilište, skratili liste čekanja. Ovo je kruna tog rada – rekao je Nedimović.

On je istakao da će Mitrovica dobiti najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, ali i da su ključ – ljudi.

– Imamo kadar, 11 radiologa, medicinske sestre i tehničare koji će proći obuke. Sve je u ljudima – naglasio je.

Magnet od 1,5 tesla

U dokumentaciji se navodi da će bolnica dobiti magnetnu rezonancu jačine 1,5 tesla, a ukupna vrednost investicije iznosi 202.871.384 dinara.

Direktor bolnice Vojislav Mirnić rekao je da su već obezbeđeni uslovi za instalaciju aparata.

– Prostor je pripremljen po svim standardima, uključujući i Faradejev kavez, što garantuje bezbedan i kvalitetan rad – naveo je Mirnić.

Kraj odlaska kod privatnika

Ova investicija ima ogroman značaj za građane, jer će mnogi prvi put imati mogućnost da magnetnu rezonancu urade u svom gradu, bez čekanja i bez odlaska u privatne klinike.

– Ovo će pomoći onima koji ne mogu da plate preglede kod privatnika – poručio je gradonačelnik.

Iz grada najavljuju da je ovo samo deo šireg plana.