MITROVICA DOBIJA MAGNETNU REZONANCU! Više od 200 miliona dinara za savremeni aparat - evo kada počinje sa radom
Velika investicija u zdravstvo realizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a reč je o aparatu najnovije generacije koji će značajno unaprediti dijagnostiku u mitrovačkoj bolnici.
"Slušali smo građane"
Gradonačelnik Branislav Nedimović poručio je da je ovaj projekat rezultat višemesečnih razgovora i potreba građana.
– Slušali smo vas. Već godinu i po dana radimo na tome da bolnicu vratimo na stare staze. Sredili smo polikliniku, unapredili porodilište, skratili liste čekanja. Ovo je kruna tog rada – rekao je Nedimović.
On je istakao da će Mitrovica dobiti najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, ali i da su ključ – ljudi.
– Imamo kadar, 11 radiologa, medicinske sestre i tehničare koji će proći obuke. Sve je u ljudima – naglasio je.
Magnet od 1,5 tesla
U dokumentaciji se navodi da će bolnica dobiti magnetnu rezonancu jačine 1,5 tesla, a ukupna vrednost investicije iznosi 202.871.384 dinara.
Direktor bolnice Vojislav Mirnić rekao je da su već obezbeđeni uslovi za instalaciju aparata.
– Prostor je pripremljen po svim standardima, uključujući i Faradejev kavez, što garantuje bezbedan i kvalitetan rad – naveo je Mirnić.
Kraj odlaska kod privatnika
Ova investicija ima ogroman značaj za građane, jer će mnogi prvi put imati mogućnost da magnetnu rezonancu urade u svom gradu, bez čekanja i bez odlaska u privatne klinike.
– Ovo će pomoći onima koji ne mogu da plate preglede kod privatnika – poručio je gradonačelnik.
Iz grada najavljuju da je ovo samo deo šireg plana.
U narednom periodu očekuju se nova ulaganja, uključujući modernizaciju hitne pomoći i dodatno unapređenje porodilišta.