AMSS UPUTIO APEL VOZAČIMA: Vožnju otežava povremeno jača kiša, slaba vidljivost, moguć sneg
Vozače očekuju promenljivi i teži uslovi vožnje sa povremeno jačom kišom tokom celog vikenda, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.
Na putevima u planinskim područjima može biti snega na kolovozu, a zbog nižih temperatura mestimično i leda, zato se pozivaju vozači da ne kreću bez zimskih guma i potpune zimske opreme ako koriste ove pravce.
U nižim predelima intezivna kiša otežava vidljivost i smanjuje preglednost.
kolovozi su vlažni u nižim predelima i ima snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Valjeva, Užica.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata.
