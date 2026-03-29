Vozače očekuju promenljivi i teži uslovi vožnje sa povremeno jačom kišom tokom celog vikenda, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Na putevima u planinskim područjima može biti snega na kolovozu, a zbog nižih temperatura mestimično i leda, zato se pozivaju vozači da ne kreću bez zimskih guma i potpune zimske opreme ako koriste ove pravce.

U nižim predelima intezivna kiša otežava vidljivost i smanjuje preglednost.

kolovozi su vlažni u nižim predelima i ima snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Valjeva, Užica.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata.

