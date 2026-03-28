Na magistralnom putu Požega - Užice u blizini Sevojna došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo nekoliko automobila.

- Dogodio se lančani sudar, velika je šteta na vozilima, ali na svu sreću nema teško povređenih lica, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na terenu je nadležna ekipa koja vrši uviđaj, a vozila se naizmenično propuštaju.

Kako javlja RINA, nije došlo do potpune obustave saobraćaja.