U Palati Srbije svečano je potpisan Ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Grada Kruševca. U ime Grada Kruševca, ugovor je potpisala Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika.

- Predmet ugovora je uređenje fasade osnovne i srednje škole "Veselin Nikolić" i sređivanje boravka za decu, čime će se značajno unaprediti uslovi rada učenika i nastavnog osoblja. Vrednost ugovora iznosi 3.169.010 dinara. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka ulaganju u obrazovanje i stvaranju boljih uslova za mlade, izjavila je Nevena Plavšić.

Ugovor u Ministarstvu 2.jpg
Foto: Grad Kruševac

