Potpisan ugovor o uređenju fasade i boravka škole "Veselin Nikolić" u Kruševcu – poboljšavaju se uslovi rada za učenike i nastavno osoblje, vrednost projekta 3,1 milion dinara
OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA UREĐENJE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE "VESELIN NIKOLIĆ" Kruševac potpisao ugovor sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju (FOTO)
U Palati Srbije svečano je potpisan Ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Grada Kruševca. U ime Grada Kruševca, ugovor je potpisala Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika.
- Predmet ugovora je uređenje fasade osnovne i srednje škole "Veselin Nikolić" i sređivanje boravka za decu, čime će se značajno unaprediti uslovi rada učenika i nastavnog osoblja. Vrednost ugovora iznosi 3.169.010 dinara. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka ulaganju u obrazovanje i stvaranju boljih uslova za mlade, izjavila je Nevena Plavšić.
