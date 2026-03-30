- U partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike u iznosu od 10 miliona dinara i ove godine finansirati projekat energetske efikasnosti za zamenu stolarije na porodičnim domovima. Projekat LIDS podržao je našu ideju i program regulisanja Čairskog potoka sa 54 miliona dinara. Nabavka će se ponoviti i u ovoj godini. Očekujemo da regulacijom ovog problematičnog dela vodotoka u značajnoj meri rešimo probleme. Nastavljamo sa projektovanjem, jer nam tu ostaje još jedan zaceveljeni deo od Dositejeve ulice do fabrike PPT Namenska. Ideja je da to bude otvoreni kanal i da uvek bude prohodan i bezbedan. Intenzivno se radi na razmeni dokumentacije sa nadležnim ministarestvom kada je u pitanju ulica Radoja Krstića, dugačka deonica gde je potrebno zameniti svu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, trotoare i rasvetu. Isti projekat se radi i za ulicu Vuka Karadžića, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.