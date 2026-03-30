REGULACIJA VODOTOKA ČAIRSKOG POTOKA Opština Trstenik je u okviru projekta LIDS dobila 1,6 milion evra
Kroz LIDS program Opština Trstenik je dobila 1,6 miliona evra, a sredstva će biti upotrebljena za kompletnu regulaciju Čairskog potoka, koji je nakon obilnih padavina prethodnih godina stvarao velike probleme meštanima i Fabrici PPT Namenska.
- U partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike u iznosu od 10 miliona dinara i ove godine finansirati projekat energetske efikasnosti za zamenu stolarije na porodičnim domovima. Projekat LIDS podržao je našu ideju i program regulisanja Čairskog potoka sa 54 miliona dinara. Nabavka će se ponoviti i u ovoj godini. Očekujemo da regulacijom ovog problematičnog dela vodotoka u značajnoj meri rešimo probleme. Nastavljamo sa projektovanjem, jer nam tu ostaje još jedan zaceveljeni deo od Dositejeve ulice do fabrike PPT Namenska. Ideja je da to bude otvoreni kanal i da uvek bude prohodan i bezbedan. Intenzivno se radi na razmeni dokumentacije sa nadležnim ministarestvom kada je u pitanju ulica Radoja Krstića, dugačka deonica gde je potrebno zameniti svu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, trotoare i rasvetu. Isti projekat se radi i za ulicu Vuka Karadžića, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Opština Trstenik je više godina unazad pouzdan partner Ministarstva energetike. Kroz projekat energetske efikasnosti veliki broj građana iskoristio je pravo da konkuriše za sredstva kod Opštine i resornog ministarstva i zameni stolariju.
- Na sednici Opštinskog veća usvojili smo odluku kojom se raspodeljuju sredstva po pozivu Ministarstva rudarstva i opštine Trstenik o raspodeli 10 miliona dinara za projekte energetske efikasnosti. Očekuje nas i raspodela sredstava za socijalno ugrožene porodice, obećava čelnica lokalne samouprave.
U opštini Trstenik realizovaće se i program Ministarstva rudarstva i energetike za stambene zgrade koje će dobiti finansijsku podršku u sprovođenju projekata energetske efikasnosti.
