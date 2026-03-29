Tokom noći preko 20 centimetara novog snega palo je na Zlatiboru, Tari, Kadinjači, Debelom brdu. Čitav Zlatiborski okrug okovan je snegom, a sve raspoložive ekipe trenutno su na terenu.

 Sneg veje u Bajinoj Bašti

Sneg u Bajinoj Bašti - kraj marta Foto: Nemanja Nikolić

- Palo je dosta snega, na terenu je uključena i teška mehanizacija. Naših 12 ekipa je na terenu sa kamionima i šest jedinica krupne mehanizacije. Putevi su prohodni, ali za šlepere na snazi je zabrana saobraćaja na celoj teritoriji, kažu za RINU u Putevima Užice.

Sneg u zapadnoj Srbiji, kraj marta Foto: RINA

Dodaju da kako su najavljene padavine i danas tokom čitavog dana, sve ekipe će biti u maksimalnoj pripravnosti.

- Sneg je vlažan, klizav, težak za čišćenje. Vozačima se savetuje da bez adekvatne zimke opreme ne kreću na put, poručuju iz Puteva Užice.

AMSS: Otežani uslovi vožnje, vlažni kolovozi, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima očekuje se danas u popodnevnim satima, pre svega na prilazima gradskim sredinama a vozače očekuju otežani uslovi za vožnju usled promenljivih vremenskih prilika i vlažnih kolovoza, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS savetuje dodatan oprez i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu. Zbog najavljenih obilnijih padavina, vozačima se savetuje oprez zbog mogućeg zadržavanja vode na kolovozu, smanjene vidljivosti i dužeg zaustavnog puta.

Vlažnih kolovoza i snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetera ima na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Valjeva. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata, a na prelazu Šid tri sata.

Kurir.rs/RINA

