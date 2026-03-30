Posle sednice članovi Štaba za vanredne situacije, i stručno-operativni timovi izašli su na teren i obišli najkritičnije lokacije na teritoriji grada Loznice . Posetili su, kako je saopšteno, mesne zajednice Klupci, Lipnica, Bradić, Runjani, Lešnica, Jadranska Lešnica i Joševa, gde je praćeno stanje vodotokova i procenjivan stepen ugroženosti od poplava.

U Klupcima je, kako se ističe, voda ušla u nekoliko dvorišta porodičnih domaćinstava, ali nije prodrla u stambene objekte. Reka Jadar se u Bradiću izliva u nebranjeni deo, odnosno na poljoprivredne površine, što je pojava koja se ponavlja tokom obilnijih padavina. Prema poslednjim podacima sa terena, u tom delu je zabeležena stagnacija vodostaja, a domaćinstva nisu ugrožena. Svi putni pravci na teritoriji grada su prohodni, nakon što se voda povukla sa pojedinih deonica na kojima je ranije dolazilo do privremenih prekida. Nadležni navode da situacija nije idealna, ali je pod kontrolom, dok su sve službe na terenu i nastavljaju sa praćenjem i preduzimanjem potrebnih mera.