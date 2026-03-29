Slušaj vest

Putnički automobili čekaju pola sata za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamionima je potrebno pet sati za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, tri sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji.

AMSS je upozorio vozače da ih očekuju otežani uslovi za vožnju usled promenljivih vremenskih prilika i vlažnih kolovoza, dok Javno preduzeće „Putevi Srbije“ navodi da na saobraćajnicama u više mesta ima do pet centimetara snega, zbog čega su apelovali na vozače da budu oprezni.