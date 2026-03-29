PRESEK STANJA NA GRANICAMA U SRBIJI Kraća zadržavanja na Batrovcima za automobile, kamioni na granicama do pet sati
Putnički automobili čekaju pola sata za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kamionima je potrebno pet sati za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, tri sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji.
AMSS je upozorio vozače da ih očekuju otežani uslovi za vožnju usled promenljivih vremenskih prilika i vlažnih kolovoza, dok Javno preduzeće „Putevi Srbije“ navodi da na saobraćajnicama u više mesta ima do pet centimetara snega, zbog čega su apelovali na vozače da budu oprezni.
U saopštenju piše da na putevima prvog prioriteta održavanja, do pet centimetara snega ima na deonicama Ivanjica – Javor, Šabac – Koceljeva – Valjevo – Podbukovi, Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, Prijepolje – Manastir Mileševa i Jelova Gora – Užice.