Putnički automobili čekaju pola sata za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamionima je potrebno pet sati za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, tri sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji.

AMSS je upozorio vozače da ih očekuju otežani uslovi za vožnju usled promenljivih vremenskih prilika i vlažnih kolovoza, dok Javno preduzeće „Putevi Srbije“ navodi da na saobraćajnicama u više mesta ima do pet centimetara snega, zbog čega su apelovali na vozače da budu oprezni.

U saopštenju piše da na putevima prvog prioriteta održavanja, do pet centimetara snega ima na deonicama Ivanjica – Javor, Šabac – Koceljeva – Valjevo – Podbukovi, Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, Prijepolje – Manastir Mileševa i Jelova Gora – Užice.

Ne propustiteInfoBizEES sistemu prodružuje se i ETIAS sistem: Od ovog datuma kreće primena u punom kapacitetu, a ovo je sve što treba da znate o vizama
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju
InfoBizNova transportna aorta u regionu: Teretni vozovi na pruzi Beograd - Budimpešta saobraćaće na 20 minuta
teretni voz Beograd Budimpešta pruga
PlanetaProlazak na žuto je veliki prekršaj: Pametne kamere snimaju jedan detalj, odmah se oduzima vozačka! Evo kako da prođete bez kazne ako planirate put u ovu zemlju
semafor ,saobraćajni znak
InfoBizStigao prvi teretni voz prugom Beograd-Budimpešta! Danas zvanično otvorena brza pruga za teretni saobraćaj
Beograd Budimpešta pruga Soko brzi voz