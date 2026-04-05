Tako počinje priča o uspehu Slađane Mustecić koja je ni iz čega i ni od čega stvorila ne samo uspešno seosko domaćinstvo za brojne posetioce nego i dom za svoju porodicu i svoju decu.

Priča o uspehu jedne žene koja je krenula od nule, dala je i snagu i inspiraciju mnogima, ali i utočište njenim brojnim gostima koji uživaju u miru, tišini i lepotama istoka Srbije u selu Zlot.

O njenom životnom putu, borbi i preprekama, govorila je i ministarka Tatjana Macura, koja je priču o Slađaninom putu do uspeha opisala u dirljivoj objavi na Fejsbuku.

Objavu ministarke prenosimo u celosti:

"Ovo je Slađana pre 8 godina. Trudna. Na leđima, u vlaškoj torbi, nosi malo dete. Ispred nje je ništa i sve. Prazno parče dedovine na istoku Srbije i jedan nevidljivi, ali snažan oblak želje, volje i vere da može drugačije.

Nije imala do kraja razrađen plan. Niti sigurnost da će uspeti. Imala je samo jednu tihu, upornu ideju da napravi nešto svoje. Za sebe. Za svoju decu. Za svoju porodicu.

"Mesto u koje ljudi dolaze možda i slučajno, a vraćaju se namerno"

Tako je, korak po korak, počela da nastaje mala etno oaza iznad sela Zlot. Mesto u koje ljudi dolaze možda i slučajno, a vraćaju se namerno.

Danas to mestašce živi. Diše. Vodi ga porodica. Zajedno. Ima smeha, ima gostiju, ima života. Iza svega toga stoji ona i oni prvi, najteži koraci koje niko nije video. To mi kažu i njen najstariji sin i suprug.

Danas pričamo o balansu između posla i roditeljstva, tražimo formule i nazive za to kako uskladiti sve.

Ona tada, sa sve ovom torbom na leðima u kojoj je dete bezbrižno naslonjeno na njena leða, verovatno nije znala da to ima ime koje se provlači kroz gomile dokumenata organizacija i institucija. Nije imala vremena za teoriju. Radila je ono što je morala i ono u šta je verovala.

Između trudnoće, nošenja deteta i svakodnevnih obaveza, stvorila je nešto što traje, raste i razvija se. Slađa danas u jednom danu pripremi i više od 100 obroka za planinare, dočekuje ih, ugošćava i isprati tako da se, bez mnogo razmišljanja, svi oni ili većina njih ponovo vrate.

Ova priča možda vas malo ugreje u ovaj prohladni i kišni rano prolećni dan, a možda vas inspiriše da napravite i vi taj korak, prevaziðete strah i probate da snove pretvorite u stvaranost. Nije savršena. Niti pokušava to da bude. Stvarana je i živa."

Tatjana Macura je ministarka bez portfelja koja deluje u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.