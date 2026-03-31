LOZNICA - Uspešno je završen projekat "Izgradnje vodonepropusnih septičkih jama radi sprečavanja zagađenja rečice Žeraviju u zaštićenom području Tršića", sa ciljem unapređenja komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, koji je realizovao Grad Loznica u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Vrednost projekta bila je ukupno procenjena na oko 4,2 miliona dinara, ali je posle sprovedenog postupka javne nabavke ugovorena vrednost radova za 3,14 miliona. Ova ušteda omogućila je povraćaj oko milion dinara, koji se raspoređuje u odnosu 80 odsto u korist Ministarstva zaštite životne sredine, a ostatak u korist grada Loznice. Realizacijom projekta rešen je višedecenijski problem otpuštanja otpadnih voda u Žeraviju, čime je dat konkretan doprinos očuvanju životne sredine, a ovaj korak predstavlja važan pomak ka zdravijem okruženju i očuvanju prirode, navode iz gradske uprave. Kako se ističe sada su svi objekti kojima u Znamenitom Tršiću upravlja Centar za kulturu "Vuk Karadžić", priključeni na vodonepropusne septičke jame, čime je u potpunosti sprečeno dalje narušavanje tog vodotoka.