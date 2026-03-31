ČAJETINA UVODI NOVU USLUGU POMOĆI GRAĐANIMA: Doneta odluka o terenskoj podršci
Na teritoriji Čajetine je uvedena nova usluga „Terenska podrška građanima“. Opštinsko veće je usvojilo Pravilnik o načinu i uslovima njenog sprovođenja.
- Usluga je namenjena pre svega starijim sugrađanima, osobama sa invaliditetom, kao i svima kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu. Trenutno je u uslugu uključeno oko 80 korisnika sa teritorije opštine – kažu u Opštini Čajetina.
Kako navode već je angažovano osam terenskih radnica koje svakodnevno obavljaju ove poslove. U okviru budžeta obezbeđena su i sredstva za nabavku četiri nova vozila, a realizovaće se u okviru Odeljenja za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave.
- Cilj je da se onima kojima je pomoć najpotrebnija omogući kvalitetniji i dostojanstveniji život u sopstvenom domu, uz organizovanu podršku u svakodnevnim aktivnostima. Ova odluka predstavlja još jedan korak ka unapređenju socijalne sigurnosti i kvaliteta života građana opštine Čajetina, uz jasnu poruku da zajednica mora da brine o onima kojima je podrška najpotrebnija – navode u Čajetini.