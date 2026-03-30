Čajetina – Ukoliko vas put navede u živopisno zlatiborsko selo Jablanica, na samo 25 kilometara od samog centra ove poznate planine, dočekaće vas mala crkva brvnara posvećena Presvetoj Bogorodici koju su vredni neimari gradili u prvoj polovini 19. Veka. Ovaj neotkriveni planinski biser još uvek živo svedoči o prošlosti i bogatoj srpskoj istoriji.

- Zlatiborski kraj izuzetno je bogat kulturno-istorijskim spomenicima, a posebno mesto zauzima i ova autentična crkva brvnara u Jablanici. Uspešno odoleva zubu vremena skoro dva veka. Proglašena je za zaštićeno kulturno dobro, a 2013. godine izvršena je njena rekonstrukcija i izgrađeni novi vidikovci, informativne table i klupe za odmor, izjavio je za RINU, direktor TO Zlatibor, Vladimir Živanović.

Ova crkva brvnara pripada drvenim hramovima manje vrste širine 5,25 m, a dužine 9,5 m. Jedno je od najposećenijih loklaliteta na Zlatiboru, jer se nalazi ušuškana u debelom hladu borove šume i predstavlja idealno mesto za rekreaciju i odmor od gradske vreve. Međutim, ovde nije samo reč o kulturnom spomeniku već o živom duhovnom jezgru, u kom je očuvan i obnovljen liturgijski život.

U porti jablaničke crkve može se videti i nešto jedinstveno, čega nema pri drugim zlatiborskim bogomoljama. U pitanju su rodovske drvene trpeze, poznate kao sobrašice, koje najbolje svedoče u jedinstvenom običaju i duhovnoj praksi ovog zlatiborskog sela.

- Sobrašice su nastale, u duhu ranohrišćanskih agapa-zajedničkih večera ljubavi, tako što su služile za okupljanje vernika tri puta u toku godine, i to na praznike Petrovdana, Preobraženja i Pokrova Bogorodičinog. Tokom ovih praznika, u sobrašicama se služila hrana, koju su pripremale domaćice iz kuće vlasnika sobrašice, i to obavezno posna jer se i posle pričešća, istoga dana, na rodovskim trpezama, upražnjavao post. Iako su gosti u sobrašicama bili prevashodno članovi familije vlasnika sobrašice, za trpezu su pozivani i svi oni koji su došli na crkvenu službu iz drugih krajeva i koji nisu imali svojih šatri ili trpeza, kaže Živanović.

Iako skromnih dimenzija, ova crkva ima raskošnu unutrašnjost. U njenom središtu se nalaze carske dveri, delo poznatog slikara, dok se u crkvi nalazi ukupno 27 ikona, od kojih su četiri prestone, a sve su dar verujućeg naroda.