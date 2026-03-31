Decenije prolaze, generacije sportista se smenjuju, od fudbala, preko košarke, pa do odbojke... Menjaju se igrači, dresovi, rezultati… ali neke stvari ostaju zauvek iste. 

Na gotovo svakoj utakmici u Užicu, tu je i on, svima poznat, od milošte zvan Lav. Sa osmehom koji ne silazi sa lica, prodaje grickalice, kikiriki i čuvene toffifee, ali mnogo češće, poklanja. Jer njemu nije najvažnija zarada, već radost ljudi oko njega.

Koliko puta je samo pružio kesicu, a zauzvrat dobio osmeh… Koliko puta je bacio semenke među navijače, šireći neku posebnu, toplu energiju koja se ne može kupiti.

I nije samo prodavac, Lav je navijač iz duše. Onaj pravi. Glasniji od mnogih na tribinama, veran svakom timu i svakoj utakmici kao da je finale sveta. Jer Lav nije samo deo utakmice, on je deo grada, deo uspomena i deo svakog navijanja. Lav je užička legenda.

Kurir.rs/Facebook Užička posla

