OVO JE LAV, UŽIČKA LEGENDA! Decenije prolaze, generacije se smenjuju, ali on ostaje! Prodaje grickalice i čuvene zanimacije, ali mnogo češće ih poklanja (VIDEO)
Decenije prolaze, generacije sportista se smenjuju, od fudbala, preko košarke, pa do odbojke... Menjaju se igrači, dresovi, rezultati… ali neke stvari ostaju zauvek iste.
Na gotovo svakoj utakmici u Užicu, tu je i on, svima poznat, od milošte zvan Lav. Sa osmehom koji ne silazi sa lica, prodaje grickalice, kikiriki i čuvene toffifee, ali mnogo češće, poklanja. Jer njemu nije najvažnija zarada, već radost ljudi oko njega.
Koliko puta je samo pružio kesicu, a zauzvrat dobio osmeh… Koliko puta je bacio semenke među navijače, šireći neku posebnu, toplu energiju koja se ne može kupiti.
I nije samo prodavac, Lav je navijač iz duše. Onaj pravi. Glasniji od mnogih na tribinama, veran svakom timu i svakoj utakmici kao da je finale sveta. Jer Lav nije samo deo utakmice, on je deo grada, deo uspomena i deo svakog navijanja. Lav je užička legenda.
Kurir.rs/Facebook Užička posla