U samom centru Sremske Mitrovice izbio je požar kada se zapalio kontejner u Ulici kralja Petra Prvog, koji se prema rečima očevidaca u trenutku proširio i na drugi kontejner, izazivajući zabrinutost među građanima koji su se zatekli na licu mesta.

Prema navodima svedoka, vatra je iznenada buknula, a plamen se vrlo brzo proširio, zbog čega je postojala realna opasnost da zahvati i okolne objekte i parkirana vozila. Pribranom reakcijom prolaznika i radnika iz obližnjih lokala, kontejneri su razmaknuti, dok su vozila pomerena kako bi se sprečilo dalje širenje požara i veća materijalna šteta.

Na lice mesta ubrzo je stigla vatrogasna jedinica iz Sremske Mitrovice, koja je prema rečima očevidaca za svega nekoliko minuta od prijave uspela da lokalizuje i ugasi požar.

Požar u centru Sremske Mitrovice Izvor: Kurir/D.Š.

Tokom večeri pojavio se i snimak na kojem se vidi kako gori kontejner, dok prolaznici prolaze pored bez reakcije, što je izazvalo dodatne komentare i zabrinutost među građanima

Stručnjaci upozoravaju da i ovakvi, naizgled manji požari, mogu veoma brzo da se prošire i ugroze bezbednost ljudi i imovine, zbog čega je u ovakvim situacijama ključno odmah reagovati i obavestiti nadležne službe

Podsećamo, u slučaju požara potrebno je odmah pozvati vatrogasce na broj 193, jer pravovremena reakcija može sprečiti ozbiljnije posledice