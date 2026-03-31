Dušan Mladenović (36) iz Prokuplja upecao je na reci Toplici nedaleko od Žitorađe klena težine 1,8 kilograma. Nakon merenja, on je ribu vratio u reku.

- Ja pecam iz hobija i retko kada nosim ribe kući. Obično ih vratim u reku, kao i sada. Za mene je ovo sport, jer sam ranije bio i profesionalni fudbaler, ne pecam da bi ih prodavao ili jeo- objašnjava Mladenović.

Dodaje da ovo nije prvi put da je upecao neuobičajnu težinu klena.

- U prvom trzaju sam znao da je ogroman, jer klenove prve reakcije su uvek najjače. Rekao sam prijatelju koji je bio sa mnom da je pred nama dobar primerak, ali mi nije baš verovao dok ga nije video- prepričava naš sagovornik kako se sve dogodilo i dodaje da je pecao na crvića.

Predsednik Ribolovačkog udruženja "Bistro“ čiji je član i Mladenović, Srđan Radosavljević kaže da na reci Toplici klenovi su težina od 500 do 800 grama.

- Posebno je lepo što je riba ponovo u vodi i to pokazuje razvijenu svest naših članova o ribolovu kao sportu u kojem je važna ekologija i očuvanje ribljeg fonda u rekama na kojima pecaju- napominje Radosavljević.

Reka Toplica iako je poslednjih godina prilično zagađenja krije, barem prema ranijim primerima dobar i težak riblji fond, a Mladenoviću upućujemo čestitke i medalju za sportsku fer igru.

