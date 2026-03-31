Kruševac je postao topli dom za strance sa raznih strana sveta. Nisu tu samo turistički, niti u prolazu, već su ovaj grad u unutrašnjosti Srbije prepoznali kao idealno mesto za život, rad i nove početke.

Među njima je i četrdesettrogodišnja Turkinja Gozde Gučin, čija je životna priča pravi dokaz da se dom nalazi tamo gde vas ljudi prihvate raširenih ruku.

Turkinja Gozde, po struci diplomirani politikolog rođena u Čanakaleu (poznatom i kao Dardaneli) , u Kruševac je stigla pre oko pet godina i danas je uspešna vlasnica lokalnog kafea. Njen dolazak u Lazarev grad bio je, kako sama priznaje, splet neverovatnih okolnosti tokom globalne zdravstvene krize.

"Sramota što nisam znala za ovaj grad"

- To se sve dogodilo tokom pandemije koroe, i bila sam zaglavljena na Kosovu i Metohiji sa sestrom. Kada su se granice otvorile, došle smo u Kruševac zbog njenog posla. Neću lagati, nisam imala pojma o Kruševcu. Naravno, poznavala sam velike gradove poput Beograda ili Novog Sada, ali ne i Kruševac. Mislim da je moja sramota što nisam znala za ovaj grad, posebno kada se uzme u obzir istorijski značaj grada Kruševca, a na to sam ja još i diplomirani politikolog – kaže Gozde za portal Kruševac grad.

Njen dolazak u Kruševac vremenom je prerastao iz slučajnosti u svesnu odluku da ovde i ostane. Prvih nekoliko meseci upoznavala se s gradom, ljudima i novim navikama, a ideja o pokretanju privatnog biznisa postepeno je sazrevala kroz razgovore i iskustva koja je sticala.

U srcu Kruševca otvorila kafić sa turskim poslasticama

- Da budem iskrena, koncept turski dezerti nije bio moj, već ideja lokalnog stanovništva. Ohrabrili su me da se oprobam. Iako, dok objašnjavam proces, izgleda kao kratak period, pakovanje celog života i selidba u drugu zemlju zahteva vreme. Nakon što sam u početku stalno putovala između dve zemlje, na kraju je otvoren kafić 23. februara 2023. godine - objašnjava ona.

Život u manjem gradu, kako ističe, nije joj stran, jer je 12 godina života provela u sličnom okruženju, u rodnom gradu, ali je nakon toga još 25 godina živela u Istanbulu, što joj je pomoglo da lakše uoči prednosti Kruševca, mirniji ritam i bliskost među ljudima.

- Kruševac nije kao Beograd ili Istanbul. Veza među ljudima još nije prekinuta, za razliku od prestonica i drugih velikih gradova gde se sve svodi na žurenje i kupovanje vremena - objašnjava ona, ali dodaje da duboko veruje da bi manji gradovi morali da ponude više kulturnih dešavanja i prilika za mlade ljude, jer te mogućnosti ne zaslužuju samo građani prestonice.

Borba sa srpskim jezikom: "Naučiću slova Č i Ć kad na vrbi rodi grožđe"

Ipak, početak u stranoj zemlji nije bio nimalo lak, a najveća i najteža prepreka bila joj je jezička barijera. Iako odlično govori engleski jezik, ističe da joj je on većinu vremena bio beskoristan u svakodnevnoj komunikaciji.

- Posle sveg ovog vremena, kad god pomislim da sam se snašla, preplavi me srpski jezik. I dalje je velika borba. Neki ljudi misle da su ovdašnje uobičajene reči lake, ali nisu u pravu. Da ne pominjem izgovor koji mi je i dalje užasan. Nisam sigurna da li ću ikada naučiti pravilno reći "Č" i "Ć". Verovatno "kad na vrbi rodi grožđe"- kaže Gozde kroz osmeh, ali napominje da ne planira da odustane od savladavanja našeg jezika.

"Ljudi su me lako i lepo prihvatili"

Ipak, njena drugačija kulturna pozadina pokazala se kao prednost, spoj tradicije i lokalnog duha doprineo je da posao brzo zaživi, a mesto koje vodi postane prostor susreta, razgovora i svakodnevnih priča.