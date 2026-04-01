Ugovori o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnika jedinica lokalnih samouprava potpisani su danas u Palati Srbija. U ime ministarstva ugovor je potpisala ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, a ispred Grada Loznice zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Grad Loznica će ovim ugovorom u ovoj godini obezbediti sredstva za unapređenje usluge "lični pratilac deteta", koja obuhvata 45 korisnika. Putem namenskog transfera ministarstva je za realizaciju te usluge obezbedilo 6,6 miliona dinara, dok je iz gradskog budžeta izdvojeno 30 miliona dinara. Sredstva obezbeđena ovim ugovorom doprineće, navode iz gradske uprave, stabilnosti i kvalitetu usluge ličnog pratioca deteta, koja pruža podršku deci sa smetnjama u razvoju i omogućava njihovo ravnopravno uključivanje u obrazovni sistem i aktivnije učešće u društvenom životu. Usluga lični pratilac uvedena je u Loznici 2018. godine.