Niš priča o novim herojima – radnici JKP „Mediana“, Adžul Asanović i Vasa Arifović, bez ijednog trenutka premišljanja potrčali su ka Nišavi i pomogli policiji da se izvuče starija žena, pokazujući hrabrost i ljudskost u pravom trenutku.

Prava drama odigrala se u Nišu u blizini Tvrđavskog mosta, kada je starija žena upala u ledenu vodu. Devojčica koja je šetala psa uznemireno je pozvala radnike Mediane Adžula Asanovića i Vasu Arifovića koji su bili u blizini, i oni su bez oklevanja potrčali u pomoć policiji da se žena izvuče iz vode.

Kad smo videli otuda da je žena već bila do pola u vodi u reci, onda sam ja počeo da trčim nadole, nema više razmišljanja, što pre da možemo da je izvučemo da je ne odnese, kaže Asanović.

Video sam kolegu da trči, trči i policija. Stigli smo do žene, bila je u vodi. Kolega joj je rekao “Daj ruku“, priča Arifović.

Kažu, bili su spremni i da skoče za njom u Nišavu ukoliko bude potrebno.

Pružio sam ruku, izvukao sam je i stavili smo je na bedem, tu je malo sela. Mi nismo razmišljali da li je voda velika, da li je hladna, da li je brza. Bili smo spremni da skočimo da bismo spasili jedan ljudski život, kaže Asanović.

Mi smo bili spremni na sve, ali da se smatramo herojima, ne. Ali ljudski život smo spasili. Mislim da ima dosta dobrih ljudi koji bi to uradili. Jer smo mi ulični ljudi, što se kaže, mi radimo dugo na ulici. I svašta doživljavamo i svašta vidimo, dodaje njegov kolega.