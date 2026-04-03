Od 8 do 10 časova u nedelju, 5. aprila, bez električne energije će biće korisnici na sledećim lokacijama: Jovana Đorđevića, Moravska od br. 17 do br. 73, Njegoševa, Puškinova, Jadranska, Vilema Pušmana od br. 23 do br. 29 (neparna strana), 28. marta od br. 3 do br. 29A (neparna strana), Babičkog odreda br. 71 i 73, Petra Cakića i Strahinjića Bana od br. 28 do br. 36 (parna strana), saopštila je Elektrodistibucija Leskovac.

Od 08:00 do 20:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Alekse Šantića, Durmitorska, 28. marta br. 31 (A-Đ), Kraljevića Marka br. 14 i 27A, Moravska od br. 1 do br. 28A, Tome Kostića od br. 1 do br. 11A i Vilema Pušmana od br. 1 do br. 17.

U tom periodu ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji SN bloka u TS 10/0,4 kV „Moravska 2“ u Leskovcu radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

“ Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni”, navodi se u saopštenju.