Počela nova turistička sezona u Potpećkoj pećini: Evo do kada traje i za koga je ulaz besplatan
Nova turistička sezona u Potpećkoj pećini je počela i trajaće do 31. oktobra, saopštili su iz Turističke organizacije Užica.
Radno vreme pećine u aprilu je radnim danima od 12 do 16 časova, a vikendom od 10 do 18. Ulasci su organizovani na svaki pun sat, uz pratnju stručne vodičke službe.
Cena ulaznica za odrasle je 400 dinara (grupna ulaznica 350 dinara), za decu od 7 do 14 godina cena ulaznice je 300 dinara (grupna 250 dinara), dok je za decu do 7 godina starosti ulaz besplatan, stoji u saopštenju Turističke organizacije Užica.
