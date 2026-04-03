Slušaj vest

LUČANI – Meštani sela Dljin u opštini Lučani odsečeni su od ostatka opštine nakon što se usled obilnih padavina izlila Zapadna Morava i presekla jedini put koji vodi ka njihovim kućama. Više od 30 domaćinstava trenutno je praktično odsečeno, a prolaz je moguć samo uz pomoć teške mehanizacije.

Voda je preplavila deonicu puta u mestu Jelendol, zbog čega je svakodnevno funkcionisanje meštana ozbiljno ugroženo.

„Trenutno smo odsečeni od sveta, ne možemo nigde da priđemo niti da idemo dalje. Samo uz pomoć velikih traktora uspevamo da pređemo vodu. U selu ima mnogo dece koja svakodnevno idu u školu, ali u ovakvim uslovima to je nemoguće“, izjavio je za RINU meštanin Veljko Milosavljević.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je raniji alternativni pravac zatvoren nakon rekonstrukcije puta 2023. godine, pa je ovaj prolaz ostao jedina veza sa ostatkom opštine.

Dljin odsečen zbog poplave: Meštani traže hitno rešenje Foto: RINA

„Ranije smo imali drugi pravac, ali je zatvoren i sada nemamo gde. Kada padne jača kiša, voda se zadrži i po nekoliko dana i tada smo potpuno odsečeni“, dodaje Milosavljević.

Meštani tvrde da su u više navrata pokušavali sami da obezbede prolaz, ali bez trajnog rešenja.

„Mi pokušamo da otvorimo prolaz kada voda naiđe, samo da izađemo, ali onda dođu i ponovo zatrpaju. Ostajemo zarobljeni“, kaže sagovornik.

Kao jedino rešenje vide omogućavanje izlaza na magistralni put, jer, kako ističu, postoje i drugi priključci u okolini koji funkcionišu bez problema.

Situacija u selu Dljin izaziva veliku zabrinutost, posebno zbog dece i starijih meštana, koji u slučaju hitnih situacija nemaju mogućnost brzog transporta do zdravstvenih ustanova.

Meštani apeluju na nadležne da hitno reaguju i pronađu trajno rešenje, kako bi se izbegle ovakve situacije u budućnosti.