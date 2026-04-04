Posle polaganja venaca od 11 časova sledi obraćanje Milana Jugovića, pomoćnika gradonačelnika Loznice, dok će o slavnom boju govoriti Stefan Pavlović, kustos istoričar Muzeja Jadra. Biće izveden i prigodan umetnički program. Prethodno će na mestu bitke, brdu Džajevac, vence položiti učenici čokešinske osnovne škole i predstavnici lozničke podružnice Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. Boj na Čokešini vođen je 28. aprila 1804. između srpske vojske, koju su predvodila braća Nedić, Damjan i Gligorije iz Osečine i turske vojske pod komandom Nožin-age, kada su poginula sva 303 ustanika. Nemački istoričar, Leopold Ranke, ovo mesto je nazvao srpskim Termopilima. Sveštenik Vasilije Popović sastavio je spisak imena svih poginulih ustanika koji je izložen u stalnoj postavci Vojnog muzeja na Kalemegdanu.