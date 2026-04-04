Nakon održane svete arhijerejske liturgije biće služen parastos čokešinskim junacima, a onda sledi ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti kod spomenika junacima boja na Čokešini, u okviru manastira.

Posle polaganja venaca od 11 časova sledi obraćanje Milana Jugovića, pomoćnika gradonačelnika Loznice, dok će o slavnom boju govoriti Stefan Pavlović, kustos istoričar Muzeja Jadra. Biće izveden i prigodan umetnički program. Prethodno će na mestu bitke, brdu Džajevac, vence položiti učenici čokešinske osnovne škole i predstavnici lozničke podružnice Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. Boj na Čokešini vođen je 28. aprila 1804. između srpske vojske, koju su predvodila braća Nedić, Damjan i Gligorije iz Osečine i turske vojske pod komandom Nožin-age, kada su poginula sva 303 ustanika. Nemački istoričar, Leopold Ranke, ovo mesto je nazvao srpskim Termopilima. Sveštenik Vasilije Popović sastavio je spisak imena svih poginulih ustanika koji je izložen u stalnoj postavci Vojnog muzeja na Kalemegdanu.

Organizatori svečanosti su Grad Loznica, Manastir Čokešina, mesna zajednica i loznički Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''.

Ne propustiteSrbijaPočela nova turistička sezona u Potpećkoj pećini: Evo do kada traje i za koga je ulaz besplatan
1729537744172777009216829497861602169755uzice-potpecka-pecina-fotorina1.jpg
SrbijaU NEDELJU BEZ STRUJE 15 ULICA U LESKOVCU: Radovi na rekonstrukciji Moravske 2 TS - evo do kada će trajati i koje ulice će biti bez električne energije
shutterstock_2460978311.jpg
SrbijaMEŠTANI DLJINA KOD LUČANA U PROBLEMU ZBOG IZLIVANJA ZAPADNE MORAVE: Odsečeni od sveta, traktorima prevoze decu u školu (FOTO)
Opština Lučani
SrbijaHEROJSKI ČIN! SPASILI ŽENU IZ LEDENE NIŠAVE Radnici JKP "Mediana" učestvovali u izvlačenju žene iz hladne reke: "Bila je već do pola u vodi, počeo sam da trčim"
viber-image-20220206-135345382.jpg