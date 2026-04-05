- Ona predstavlja temelj našeg nacionalnog identiteta. Naš zadatak je da žrtva koju su podneli naši preci ne bude uzaludna. Оni su umirali da bi Srbija živela i svojom žrtvom ispisali su najslavnije stranice srpske istorije. Ovo mesto je dvostruko važno za naše krajeve, kao jedаn od najvećih centara naše duhovnosti sa jedne i sa druge strane kao jedno od brojnih mesta na kojima se osvajala sloboda. Ovde su ustanici svojom žrtvom zavredeli večnu zahvalnost i poštovanje potomaka. Našim precima nikada nije manjkalo hrabrosti i patriotizma, ljubavi prema slobodi, ali je prečesto falilo sloge i sabornosti. Moramo izvući pouku koja će nam večno biti podsetnik da klicu nesloge moramo iskoreniti. Danas nam je hrabrost braće Nedić i te kako neophodna, a možda još više sabornost koja se temelji na vrednostima koje su nas održale kroz vekove – poručio je Jugović.