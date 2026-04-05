ONI SU UMRLI DA BI SRBIJA ŽIVELA: Obeležena 222. godišnjica Boja na Čokešini
LOZNICA – U manastirskoj porti, svetom arijerejskom liturgijom, pomenom i polaganjem venaca na spomenik palim ustanicima juče je, na Lazarevu subotu, obeležena 222. godišnjica od boja na Čokešini. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, Opštine Osečina, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' i drugi poštovaoci dela čokešinskih junaka.
Okupljenima se obratio pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da je istorija srpskog naroda ''istorija borbe za slobodu, prava na opstanak, na postojanje''.
- Ona predstavlja temelj našeg nacionalnog identiteta. Naš zadatak je da žrtva koju su podneli naši preci ne bude uzaludna. Оni su umirali da bi Srbija živela i svojom žrtvom ispisali su najslavnije stranice srpske istorije. Ovo mesto je dvostruko važno za naše krajeve, kao jedаn od najvećih centara naše duhovnosti sa jedne i sa druge strane kao jedno od brojnih mesta na kojima se osvajala sloboda. Ovde su ustanici svojom žrtvom zavredeli večnu zahvalnost i poštovanje potomaka. Našim precima nikada nije manjkalo hrabrosti i patriotizma, ljubavi prema slobodi, ali je prečesto falilo sloge i sabornosti. Moramo izvući pouku koja će nam večno biti podsetnik da klicu nesloge moramo iskoreniti. Danas nam je hrabrost braće Nedić i te kako neophodna, a možda još više sabornost koja se temelji na vrednostima koje su nas održale kroz vekove – poručio je Jugović.
Kustos istoričar Muzeja Jadra Stefan Pavlović, održao je istorijski čas, a izveden je i prigodan kulturno-umetnički program. Podsetimo, 28. aprila 1804, za vreme Prvog srpskog ustanka na brdu Džajevac, kod Čokešine, 303 ustanika predvođena braćom Gligorijem i Dimitrijem Nedić sukobili su se sa nadmoćnijom turskom vojskom pod komandom Nožin-age. Сvi srpski borci su poginuli, a ova bitka je poznata i kao ''Srpski Termopili''. Spisak imena svih poginulih ustanika, koji je sastavio sveštenik Vasilije Popović, izložen je i u stalnoj postavci Vojnog muzeja u Beogradu. Nad kostima srpskih junaka, koje su prenete u portu Manastira Čokešina, 1890. godine podignut je spomenik i na Lazarevu subotu se svake godine obeležava godišnjica ovog važnog događaja.
Svečanost su organizovali Grad Loznica, Manastir Čokešina, mesna zajednica i loznički Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''.
