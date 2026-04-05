LOZNICA - Svetski dan osoba sa autizmom obeležen je u organizaciji Udruženje građana ''Svetionik'' današnjim performansom na šetalištu ispred Vukovog doma kulture. Cilj je da se skrene pažnja javnosti na to da među svima nama postoje razlike koje su vredne poštovanja i da svako dete zaslužuje priliku za puno uključenje u društvo.

Program je počeo okupljanjem učesnika u Omladinskom centru, a onda je izveden preformans sa plavim kišobranima, plavo je internacionalna boja osoba sa autizmom, kao poruka da se takva deca i osobe osećaju zaštićeno i prihvaćeno u zajednici. Prema rečima Ljiljane Ranković, predsednice Udruženja građana ''Svetionik'', ovogodišnja tema je "Autizam i čovečanstvo - svaki život ima vrednost", a u Loznici ga obeležavaju u okviru projekta ''Naš svet bez granica – Integrisana podrška deci''.

- Ovogodišnja tema je poziv građanima i zajednici da se unapredi i poveća svest da su ovo osobe koje su takođe vredne poštovanja i imaju prava koja treba uvažavati. Često čujemo da je autizam zagonetka, ali kroz rad i komunikaciju sa roditeljima smo ustanovili da je to daleko od zagonetke s obzirom na to da se bore sa stigmom. Suočavaju se sa izazovima koji im pravi zajednica i otežava život koji je ispunjen neopisivom snagom i energijom u borbi sa problemima sa kojima se suočavaju. Danas želimo da zamolimo ne za sažaljenje, već za strpljenje kada vidimo uznemireno dete, kada na naš pozdrav dobijemo tišinu, da zamolimo za prihvatanje. Deca koja su različuta su u svom svetu, ali imaju potrebe kao svako od nas, za ljubavlju, poštovanjem, poverenjem, sigurnošću. Naša poruka je da različitosti postoje, da to što je neko drugačiji nije prepreka i da svi imamo pravo da budemo deo zajednice – rekla je ona.

Kako je navela Grad Loznica je pokrenuo inicijativu da se kroz različite aktivnosti pruži podrška porodicama i deci, a one se realizuje u okviru programa ''PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu'', koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

- Planiramo da organizujemo tribine u svih 14 lozničkih osnovnih i četiri srednje škole sa ciljem da promovišemo toleranciju i poštovanje različitosti. Prema nekim saznanjima ima i u obdaništu dece koja su možda iz spektra autizma, ali nisu još dijagnoistikovana. Zato je Grad pokrenuo ove aktivnosti da se i deci i roditeljima pruži podrška. Osmeh podrške mnogo znači deci, a roditeljima daje snagu da krenu dalje – kaže Rankovićeva.

Majka osmogodišnje devojčice sa autizmom rekla je da obeležavajući Svetski dan osoba sa autizmom žele da se podigne svest o njima i ukaže na njihove različitosti.

- Svakodnevna je naša borba, diskriminacija postoji, ta deca treba da budu prihvaćena, ali što se tiče sredine još uvek nisu. Što se tiče Grada prihvaćena su maksimalno i imamo podršku. Subotnje radionice mnogo znače i deci i roditeljima, kod moje ćerke je vidan pomak. Poruka sugrađanima je da nam je teško, svi gledaju u tu decu kao čudo, hteli bismo da shvate da su to deca puna ljubavi, ona ne traže mnogo, samo da su prihvaćena i voljena – rekla je ona.