Stigli su sa dalekog puta njegovi stanari, dve bele rode koje se ovde vraćaju već godinama, a njihove komšije iz okolnih kuća veruju da se tu svakoga leta već nekoliko decenija.

Na staru adresu ove graciozne ptice stigle su na radost učenika i zaposlenih u Osnovnoj školi Kadinjača u Lozničkom Polju, ali i meštana iz okolnih ulica koji se uvek obraduju povratku krilatog para.

- Pošto rode mogu dugo da žive, i do 30-40 godina, nije nemoguće da je ovo isti par koji ovde dolazi možda i više od tri decenije. Ako nije isti par, onda su njihovi potomci, uglavnom uvek se obradujemo kada ih ugledamo u gnezdu. Kad stignu rode to znači da je proleće definitivno došlo, a pošto se za njih vezuje rađanje, da donose bebe, i mir u porodici, drago nam je što su nas odabrale za komšiluk.

Pored škole je pre dve godine otvoreno i novo obdanište, pa kažemo da su naše rode i njega prizvale. Da ih vide vole i stari i mladi i nadamo se da će nam se vraćati još dugo godina – kaže jedan od meštana dok baca pogled na vrh dimnjaka, ka belom paru.

U gnezdu je najpre bila jedna roda, a onda je došla druga, verovatno mužjak. Pošto su malo razmenili nežnosti, on je ponovo odleteo u ''nabavku'', a ona ostala da ga strpljivo čeka. Mužjaci, kaže nauka, do gnezda dolaze prvi, neko vreme ga popravljaju i pripremaju za gnezdeću sezonu, a onda stiže i bolja polovina. Bele rode, inače, gnezda najčešće svijaju u ravnici, u blizini ljudi, poljoprivrednih područja i vodenih površina gde lakše dolaze do hrane.

Uglavnom naseljavaju Evropu, severnu Afriku i Aziju, a kada stigne jesen iz naših krajeva se sele na jug, u podsaharski deo Arfrike. Knjige kažu da posle prve selidbe mladunci ostaju tamo do treće godine, kada dostižu polnu zrelost i vraćaju se nazad.

U Srbiji se najčešće naseljavaju u Vojvodini gde su za njih najbolji uslovi za život. Ova lepa, velika ptica, kako se smatra, sposobna je da celog života bude verna jednom partneru. Kada formiraju par često ostaju zajedno sve dok ne nastrada jedan od partnera. Smatra se da ova povezanost doprinosi njihovom uspehu u odgajanju potomstva, a poznato je da jedno isto veliko gnezdo nekada koriste i po više godina, kao što to čini loznički par sa školskog dimnjaka.

Na veliku pticu belog perja sa crnim detaljima, dugačkih crvenih nogu, žitelji Lozničkog Polja gledaju sa simpatijama, i vole da čuju lepet krila kad se rode vraćaju iz lova. Slušaće ga i ovoga leta, jer su im se krilati simboli rađanja i vernosti ponovo vratili.