Kad biste ugledali ova jaja na izložbi, ni ne biste posumnjali da su prava.

Mislili biste da je neko iz Sankt Peterburga doneo repliku Faberžeovog remek-dela. Vesna Rotar vam bi se u tom trenutku diskretno nasmejala.

Subotičanka godinama pretvara guščija jaja u minijaturne dragulje rukom, bez posebnih mašina, sat po sat, sloj po sloj. Njena poslednja kolekcija krasila je Gradsku kuću u Subotici. I nije slučajno što je baš tamo izložila ova dela.

Sve je počelo od farme gusaka

Priča nema glamurozan početak. Reč je o farmi, neoplođenim jajima i ženama koje vole da rade, piše novosadski Dnevnik.

"Imala sam divnu priliku da upoznam gospodina koji se bavio perjem. U to vreme su se dosta najviše koristila guščija jaja, postojala je i fabrika koja je pravila parjene stvari, a oni su imali farmu gusaka", priča Vesna.

Jaja su u početku bila gotovo bezvredna.

"U početku su ih davali džabe, jer ih je bilo mnogo, i onda smo mi, žene koje nešto volimo da radimo, krenule u potragu za tim jajima", kaže naša sagovornica.

Pre ukrašavanja pripreme

Pre nego što se pomisli na četkice i zlatne niti, jaje mora da prođe kroz postupak koji manje podseća na umetnost, a više na laboratoriju.

"Buše se rupice gore i dole, i onda se izduvavaju, i tek onda se peru i iskuvavaju, da bi miris i nestao i da se isčisti sve iz njih, i tek onda se mogu koristiti", objašnjava Vesna.

Tek kad je ljuska čista, prazna i suva počinje pravi posao.

Inspiracija za poslednju, najupečatljiviju tehniku stigla je od čoveka koji je živeo pre više od sto godina i radio za rusku carsku porodicu.

"Inspirisala me je tehnika čuvenog zlatara Faberžea, koji je pravio uskršnja jaja za kraljevsku porodicu Romanov. Naravno da se radi o plemenitim metalima, dijamantima, rubinima i zlatu", kaže Vesna.

Ona, naravno, ne koristi dijamante. Koristi strpljenje.

Iza svakog gotovog jajeta krije se i potraga za materijalima koja bi mnoge obeshrabrila.

"Mogu vam reći da materijal teško nabavljam, jer moram da obiđem sve radnje koje imaju ono što mi treba", kaže Vesna uz osmeh.

Taj osmeh govori više od reči. Nije to žalba to je opis načina života.

Ove godine, Vesna je napravila korak koji logično zaokružuje sve prethodne.

"Pošto sam bila na izložbi u našoj gradskoj kući, koje je jedno carsko zdanje, došla sam na ideju da ih izložim, jer pripadaju jednom takvom prostoru", kaže.

I tako su guščija jaja s farme, ona ista koja su nekad davana džabe, završila u dvorani u kojoj se nekad primala zvanična izaslanstva.

Faberžeova jaja i danas se čuvaju u carskim riznicama, a Vesnina krase njenu kuću i mnoge druge domove.