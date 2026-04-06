Slušaj vest

LOZNICA – Da bi najveće reke u lozničkom kraju, Drina i Jadar što manje bežale iz korita pri svakoj dugotrajnijoj i obilnijoj kiši, u minulom periodu preduzeti su konkretni koraci lokalne samouprave u saradnji sa JVP ''Srbijavode''. Ono što je urađeno, dalo je rezultata, saopšteno je iz gradske uprave posle sanacija korita reke Jadar u zoni Draginca, Velikog Sela i Bradića, koje su uradile ekipe ''Srbijavode''.

Na potezu ovih sela uz reku Jadar nakon prošlogodišnjih poplava bila su evidentirana značajna oštećenja, zbog toga su sprovedeni kapitalni radovi na uređenju i zaštiti korita. Tako je, kako se navodi, kod mosta u Dragincu izgrađena obaloutvrda u dužini od oko 600 metara, dok su u Bradiću i Velikom Selu uređene zone prelaza preko reke, čime je povećana protočnost i ponovo omogućen normalan saobraćaj. Tokom obilnih padavina krajem marta, potvrđeno je da su radovi koje je realizovalo JVP ''Srbijavode'' dali očekivani efekat jer je vodotok bio stabilniji, rizik od izlivanja smanjen, a domaćinstva u ovom delu Jadra bezbednija, navode iz gradske uprave.

JVP ''Srbijavode'' uredilo je uporedo sa radovima na Jadru, i obaloutvrdu na rečici Štiri u Voćnjaku, čime je dodatno ojačana zaštita ovog područja od bujičnih voda. Dodatni efekat u sprečavanju poplava dalo je i čišćenje nekadašnje ''Viskozine'' taložnice u Trbušnici, iz koje je uklonjeno oko pet hiljada kubika nanosa. Te radove finansirao je Grad Loznica, a efekti su, navodi se, takođe bili vidljivi tokom poslednjih jakih martovskih padavina, kada je, inače, na području Loznice palo nešto više od 111 litara kiše po metru kvadratnom. Iz gradske uprave navode ocene stručnjaka da su pravovremeno planirane i stručno izvedene mere značajno smanjile rizik od poplava i doprinele dugoročnoj zaštiti ljudi, imovine i infrastrukture.

