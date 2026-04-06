Slušaj vest

Nakon izlivanja Zapadne Morave i njenih pritoka, vodostaji u zapadnoj Srbiji postepeno se povlače, a nadležne službe procenjuju i saniraju nastalu štetu.

Bujični talas izazvao je poplave na stotinama hektara zemljišta i prekide u saobraćaju. U Lučanima se Zapadna Morava vratila u korito, a u Ivanjici je sanirana šteta na putnoj infrastrukturi, izjavili su nadležni za RTS.

Zapadna Morava se u Lučanima vratila u rečni tok, što je omogućilo da ponovo bude uspostavljen putni pravac od Požege ka Lučanima.

Načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Lučani, Zoran Vučićević, izjavio je za RTS da su, zahvaljujući izgradnji bedema, Lučani, fabrika "Namenska" i kompletna industrijska zona ostali zaštićeni od poplava.

Ipak, kako kaže, bilo je dosta kiše koja je padala osam dana, što je dovelo do porasta nivoa reke Belice i njenih pritoka, kao i Zapadne Morave.

"Poplavljeno je oko 300 hektara poljoprivrednog zemljišta, ali su štete minimalne, poput manjih površina pod pšenicom. Nije bilo ugroženih stambenih objekata, životinja ni ljudi", navodi Vučićević.

Prema njegovim rečima, javna komunalna preduzeća dobila su zadatak da očiste opštinske i seoske puteve, kao i kanale, pa nije bilo većih problema tokom poplava.

Prohodni svi putni pravci u Ivanjici

I u Ivanjici je bilo kritično jer je došlo do izlivanja bujičnih voda i Rašćanske reke u selu Osonica.

Predsednik opštine Ivanjica, Aleksandar Mitrović, rekao je da je u proteklih nekoliko dana bilo izlivanja bujičnih potoka, najviše u predelima Raščića, Devića i Pridvorice, kao i u delovima oko Ivanjice koji su najviše pogođeni, ali da je uglavnom reč o atarskim putevima.

"Najveća šteta u Ivanjici je na putnoj infrastrukturi. Proteklog vikenda smo mehanizacijom sanirali štetu, ali još nemamo tačnu procenu njene vrednosti. Osposobili smo sve putne pravce, a vodostaj reka se znatno smanjio u odnosu na petak", navodi Mitrović, dodajući da se u ovakvim situacijama vidi problem divljih deponija.