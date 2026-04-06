Slušaj vest

Za vikend na Gradskoj plaži u koritu reke Đetinje odigrala se prava drama. Na samoj ustavi brane, na plutajućoj gomili granja, nekako se našlo štene.

Prolaznici su primetili štene koje je bespomoćno stajalo na toj nesigurnoj gomili i zvali vatrogasce.

Užički vatrogasci spasli štene iz Đetinje Foto: Privatna arhiva

- Dobili smo više poziva građana. Na teren je izašlo tehničko vozilo sa tri vatrogasca. Odmah su videli o čemu se radi. Spustili su lestve kukače i jedan vatrogasac se spustio na granje. Odmah je prihvatio psa i poneo uz lestve – kaže nam vatrogasac Stanojević, šef smene.

U ovoj akciji, koja je trajala pet do deset minuta, učestvovali su vatrogasci spasioci Nikola Penezić, Đoko Vuksanović i Ivan Spasojević. Spaseno štene nažalost nije imao ko da preuzme, pa se smatra da je lutalica.

Postoji mogućnost da ga neko udomi od okupljenih građana koji su posmatrali ovu akciju spasavanja i na kraju vatrogasce nagradili jakim aplauzom.