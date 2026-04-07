Slušaj vest

Atmosfera predstojećih vaskršnjih praznika već se oseća u Loznici. Ispred prostorija Turističke organizacije grada (TOG) postavljena su velika vaskršnja jaja i drugi rekviziti, a danas će na šetalištu početi trodnevni etno-bazar ''U susret Vaskrsu''.

Građani će od 10 do 18 časova na više štandova izlagača moći da nađu jedinstvene rukotvorine i dekoracije, kao i ukrašena vaskršnja jaja. Jedan od učesnika bazara, u saradnji sa TOG Loznice, biće i Odeljenje psihijatrije Zdravstvenog centra (ZC) Loznica, pod sloganom ''Kupi sitnicu, podrži trud''.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Cilj je, navode iz ZC, da se pruži podrška pacijentima kroz promociju njihove kreativnosti, rada i uključivanja u društvenu zajednicu. Posetioci će imati priliku da vide i kupe ručno izrađene predmete, nastale u okviru radno-okupacione terapije, a iz ustanove pozivaju građane da dođu i podrže ovu lepu inicijativu i doprinesu jačanju svesti o značaju mentalnog zdravlja i socijalne inkluzije. Osim toga za zaposlene u ZC u četvrtak će od 12 časova u prostorijama Odeljenja psihijatrije, biti održan i interni bazar i druženje, u duhu praznika i zajedništva.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić