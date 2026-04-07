LOZNICA UOČI VELIKOG PRAZNIKA: Danas počinje trodnevni etno-bazar "U susret Vaskrsu"
Atmosfera predstojećih vaskršnjih praznika već se oseća u Loznici. Ispred prostorija Turističke organizacije grada (TOG) postavljena su velika vaskršnja jaja i drugi rekviziti, a danas će na šetalištu početi trodnevni etno-bazar ''U susret Vaskrsu''.
Građani će od 10 do 18 časova na više štandova izlagača moći da nađu jedinstvene rukotvorine i dekoracije, kao i ukrašena vaskršnja jaja. Jedan od učesnika bazara, u saradnji sa TOG Loznice, biće i Odeljenje psihijatrije Zdravstvenog centra (ZC) Loznica, pod sloganom ''Kupi sitnicu, podrži trud''.
Cilj je, navode iz ZC, da se pruži podrška pacijentima kroz promociju njihove kreativnosti, rada i uključivanja u društvenu zajednicu. Posetioci će imati priliku da vide i kupe ručno izrađene predmete, nastale u okviru radno-okupacione terapije, a iz ustanove pozivaju građane da dođu i podrže ovu lepu inicijativu i doprinesu jačanju svesti o značaju mentalnog zdravlja i socijalne inkluzije. Osim toga za zaposlene u ZC u četvrtak će od 12 časova u prostorijama Odeljenja psihijatrije, biti održan i interni bazar i druženje, u duhu praznika i zajedništva.
Osim toga pred veliki hrišćanski praznik Centar za kulturu ''Vuk Karadžić'' u Muzeju jezika i pisma u Tršiću organizuje ''Radionicu šaranja jaja'' posvećenu negovanju veštine šaranja jaja voskom. Učesnici radionice biće učenici mlađih razreda Vukove spomen-škole u Tršiću. Loznica u svečanoj atmosferi dočekuje praznične dane, još samo da vreme posluži i Vaskrs prođe bez kišobrana.