Vrtić “Bubamara” u užičkom naselju Carina dobio je upotrebnu dozvolu, tako da je sve spremno za prijem do 200 dece nakon prvomajskih praznika.

- Sada smo na korak od otvaranja vrtića, što će se i desiti početkom maja. Svi radovi su kompletno završeni, preostali su još neki sitni detalji na parternom uređenju. Uporedo sa svim radovima pripremili smo neophodnu projektnu dokumentaciju za izgradnju još jednog dečijeg igrališta u blizini vrtića i čim obezbedimo oko 19 miliona dinara, koliko vredi ta investicija krenućemo u radove – rekao je Milivojević.

Veselinka Jovanović, direktorka Predškolske ustanove Užice, rekla je da je kapacitet novog vrtića do 200 mesta, a za upis u sve objekte Predškolske ustanove stiglo je 460 zahteva.

- Posle 15. aprila počećemo da pozivamo i obaveštavamo roditelje koji su zainteresovani da svoju decu upišu u ovaj objekat, kako bismo sklapali ugovore, a posle praznika objekat će početi sa radom. Svi koji budu zaintersovani moći će da svoju decu upišu ovde – rekla je Jovanović i dodala da je ovo 14. objekat Predškolske ustanove Užice.

Površina "Bubamare“ je oko 1.500 kvadrata, u njemu je osam radnih soba, trpezarija, kuhinja, kancelarijski prostor, kupatila. Opremljen je po najvišim standardima sa savremnim didaktičkim materijalom i sredstvima za rad sa decom. Tokom celodnevnog boravka o 200 mališana brinuće 16 vaspitačica, a tu su i servirke, spremačice i stručni saradnici. Ovaj projekat je vredan više od milion evra i jedan je od najvećih koji su u Užicu realizovani u prethodnom periodu sredstvima iz budžeta grada uz finansijsku podršku od 10 miliona dinara, koje je opredelilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju za nabavku dela opreme.

