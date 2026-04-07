"Presrećna sam zbog pobede u junirskog kategoriji, posebno zbog toga što je konkurencija u Nišu bila izuzetno jaka. Pripreme su trajale nedeljama i fokusirala sam se ne samo na vokalnu tehniku već i na samu interpretaciju teksta kako bi svaka reč bila autentična. Drago mi je što je to publika prepoznala kao i sam žiri. Želela bih da zahvalim prof. Anici Mladenović bez koje ovo sve ne bi bilo moguće. Frankofona pesma mi je omogućila da spojim muziku i francuski jezik, što je meni bilo posebno drago. Pobeda mi je podstrek ka narednim usavršavanjima“, rekla je Teodora za portal Bruski kofer.

"Teodora je pre svega zaslužna za ovu pobedu. Ovaj rezultat veoma znači za školu, zato što smo mi jedna mala škola,većina ljudi nije ni znala gde je Brus, ipak ostaviti Niš, Novi Sad, Beograd iza sebe je ogroman uspeh. Teodora je zahvalna za saradnju i da nije njenog talenta, ljubavi, truda i neverovatog tima koji je pratio od samog počeka, mislim da ne bi sve bilo ovako kako jeste. Izaći pred punom salom gde je pratio bend i izaći pred žirijem – tu je bio profesor sa Filozofskog fakulteta, odsek francuskog, predavači sa Muzičke akademije, nije bilo lako. U trenutku kad se ona pojavila na sceni, svi smo imali tremu. Međutim kada je počela da peva, mislim da nikada tako nije pevala. Pojavila se sva detinjasta, prirodna i kad su krenuli prvi taktovi, publika je pala u trans, to je bio burni aplauz i sve vreme su aplaudirali", istakla je nastavnica francuskog jezika Anica Mladenović.