Rasadničari iz Velikog Šiljegovca i Kaonika su na svoju inicijativu donirali i organizovali sadnju 430 drvenastih vrsta na području parka "Bagdala“, uz pomoć Javno komunalnog preduzeća "Kruševac“.

Cilj ove inicijative bio je unapređenje zelenih površina i dodatno uređenje jednog od najznačajnijih parkovskih prostora u našem gradu. Na ovaj način se doprinosi očuvanju i unapređenju gradskog parka Bagdala na dobrobit svih građana.

Gradonačelnik Ivan Manojlović se zahvalio sugrađanima na inicijativi.

"Hvala što su svojim donacijama ulepšali Bagdalu. Sam naziv Bagdale u prevodu znači „božiji pogled“ i ovaj pogled sada krasi hram i o našoj Bagdali ćemo uvek brinuti, a ovo je dokaz da je Bagdala sve lepše i lepše mesto za boravak naših sugrađana. Ova sadnja 430 sadnica će dodatno ozeleniti i ulepšati Bagdalu, i time pokazati da su naše namere da ovaj prostor očuvamo i kao mesto za rekreativni boravak građana.“

