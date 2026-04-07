Slušaj vest

Učenička kompanija “Livre de Savon” Srednje škole Varvarin osvojila drugo mesto na regionalnom takmičenju iz preduzetništva.

Na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija, održanom u Kragujevcu 25. i 26. marta 2026. godine, učenička kompanija Srednje škole Varvarin “Livre de Savon” osvojila je drugo mesto, ostvarivši zapažen uspeh u konkurenciji brojnih timova iz regiona.

Tokom dvodnevnog takmičenja, srednjoškolski timovi predstavili su svoje proizvode i usluge široj javnosti, demonstrirajući visok nivo kreativnosti, preduzetničkog duha i inovativnog razmišljanja. Kompanija iz Varvarina izdvojila se kvalitetom ideje, organizacijom poslovanja i ubedljivom prezentacijom, saopšteno je iz Srednje škole Varvarin.

Osvajanjem drugog mesta, “Livre de Savon” obezbedila je plasman na nacionalno finale koje će biti održano u Beogradu, gde će se takmičiti sa najboljim učeničkim kompanijama iz ostalih regiona Srbije.