IZBACILI GA IZ KAFANE, ON UGASIO STRUJU U CELOM LJIGU! Pijani gost pravio probleme, a kad su ga oterali, pronašao glavni orman...
U noći između subote i nedelje došlo je do nesvakidašnjeg incidenta kada je, prema navodima meštana, radnik Elektrodistribucije Srbije iz revolta u ugostiteljskom objektu, isključio struju čitavom naselju Ljig i okolnim selima.
- Incident se dogodio u jednom lokalu gde je pijani gost pravio nered i bio više puta opomenut. Nakon toga, revoltiran situacijom, pronašao je glavni ormar za napajanje i isključio električnu energiju, ostavivši stanovnike Ljiga bez struje.
Bez napajanja su, osim Ljiga, ostala i pojedina liška sela koja se snabdevaju iz iste trafostanice.
Nakon izvesnog vremena snabdevanje električnom energijom je normalizovano, ali ovaj događaj i dalje je glavna tema među građanima.
Protiv radnika EDS-a zbog nastalog incidenta pokrenut je disciplinski postupak.