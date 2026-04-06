U noći između subote i nedelje došlo je do nesvakidašnjeg incidenta kada je, prema navodima meštana, radnik Elektrodistribucije Srbije iz revolta u ugostiteljskom objektu, isključio struju čitavom naselju Ljig i okolnim selima.

- Incident se dogodio u jednom lokalu gde je pijani gost pravio nered i bio više puta opomenut. Nakon toga, revoltiran situacijom, pronašao je glavni ormar za napajanje i isključio električnu energiju, ostavivši stanovnike Ljiga bez struje.

Bez napajanja su, osim Ljiga, ostala i pojedina liška sela koja se snabdevaju iz iste trafostanice.

Nakon izvesnog vremena snabdevanje električnom energijom je normalizovano, ali ovaj događaj i dalje je glavna tema među građanima.

Protiv radnika EDS-a zbog nastalog incidenta pokrenut je disciplinski postupak.

