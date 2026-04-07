LOZNICA – Na Veliki četvrtak u sedmovekovnom manastiru Tronoša, u manastirskoj crkvi, posvećenoj Vavedenju presvete Bogorodice, biće upaljene velike ratarske sveće. Kako nalaže tradicija ove sedmice biće izlivene obe sveće, jedna u Tronoši, u tome učestvuju parohijani Korenite i Tršića, a druga u Zajači, kao prilog meštana tog rudarskog mesta, Paskovca i dela Gornje Borine. U Zajači se sveća izliva u utorak, a obliva u sredu, dok se u Tronoši oba posla obave po dan kasnije.

Foto: T. Ilić

Kao uskršnji prilog parohijana iz okolnih sela oni svake godine, tri dana uoči Vaskrsa, sveće unose u manastirsku crkvu čuvajući jedan od najlepših narodnih običaja ovoga kraja. Idući nekoliko kilometara preko brda i kroz šumu jednu na ramenima donose meštani Zajače, Paskovca i dela Tršića do česme Devet Jugovića nedaleko od manastira, koju je prema narodnom verovanju podigao Jug Bogdan sa devet sinova pre Kosovskog boja, gde se sastaju sa komšijama iz Korenite i drugog dela Tršića koji donose svoju sveću. Posle kratke molitve i ukrašavanja sveća cvećem i bršljanom pored česme i kapele velikomučenika Pantelejmona, parohijani ih praćeni mnoštvom sveta zajedno unose u manastir gde održe litiju pre njihovog unošenja u crkvu. Obe sveće su napravljene od čistog, prirodnog voska, svaka teška po oko 50 kilograma, visoke oko jedan i po metar i prečnika oko 30 santimetara.

Ratarske sveće biće ispred ikone Isusa Hrista i Svete Bogorodice paljene svake nedelje i za vreme verskih praznike i do naredne godine će skoro sasvim izgoreti. Poslednji put su paljene juče, na Cveti, a oko pet kilograma preostalog voska se pretopi i doda mu se novi tako da u svakoj novoj izlivenoj sveći ostane i deo stare. Ovaj jedinstven običaj u Tronoši traje dosta dugo, kažu da nema pisanih tragova kada je počeo, veruje se da su ga doneli monasi sa Hilandara, i poštuje se bez obzira na vremenske uslove. Nije prekidan ni tokom ratova samo su tada bile izlivane manje sveće, a ni tokom nedavnog kovida. Inače, za ove sveće je karakterističko da ne kaplju, odnosno, ''ne plaču'' kako to narod kaže.

