Slušaj vest

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 60 minuta.

Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na prelazu Batrovci, na izlazu, čekaju 360 minuta, na Šidu, izlaz, 300 minuta, na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu, 120 minuta, na prelazu Bačka Palanka, 120 minuta, na Bezdanu, na izlazu, 90 minuta, a na Kelebiji, 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi Ašothalom, Bajmok Bačalmaš i Rastina Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi Ašothalom radno vreme biće:

- od 2. 4. 2026. g do 6. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa;

- od 10. 4. 2026. g do 12. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa;

- od 17. 4. 2026. g do 19. 4. 2026. g, od 7 do 22 časa.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok Bačalmaš biće:

- od 10. 4. 2026. g do 11. 4. 2026. g, od 7 do 24 časa;

- 12. 4. 2026. g, od 6 do 21 čas.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026. godine biti od 6 do 21 čas.

Navedeni granični prelazi uspostavleni su za odvijanje putničkog saobraćaja.