Već godinama unazad rode se vraćaju u pobrđa Zapadne Srbije, a njiihovo već dobro poznato mesto na banderi uz ulicu čekalo ih je da urede svoje gnezdo.

- Njihovom seobom najviše su se obradovali mališani koji su svaki dan gledali u nebo i nadali im se. One su gosti čije nam društvo uvek prija i uvek se obradujemo kada se vrate, i volimo da ih posmatramo. Mislim da sam pročitao da su rode baš na ovom mestu bile pre sto godina, i drago nam je što ih ponovo vidimo u Beljini. Sada ih sve više ima i prava je lepota što su ove neobične ptice baš kod nas, rekao je za RINU meštanin sela Beljina.

U Srbiji je zabeleženo oko 1.200 parova roda, ali 80 odsto populacije gnezdi se severno od Save i Dunava. Poslednjih godina ove ptice postali su rado viđeni gosti i u kontinentalnom delu zemlje.

Foto: RINA

- Nekako su se rode sprijateljile sa našim ljudima i krajem, zbog toga se rado vraćaju i zbog toga ih niko niko ne dira i oduševljeni su kada se nađu u nečijoj blizini . Ovde u Čačku mi imamo zabeležena tri para roda na celoj teritoriji. Niko ih ne dira, kažu u udruženju Sove na oprezu.

Dolaskom roda u neko mesto najavljuju se lepe vesti. Ranijih godina sa sobom su donosile i pravi bejbi bum, jer je nedugo nakon što su se vratile u čačanskom porodilištu rođen rekordan broj beba.