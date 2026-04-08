ŠTANDOVI U ZNAKU PRAZNIKA Otvoren Etno-bazar "U susret Vaskrsu" (FOTO)
Uoči najvećeg hrišćanskog praznika tradicionalni trodnevni etno-bazar ''U susret Vaskrsu'' koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) otvoren je danas na šetalištu. Prema rečima Aleksandre Savić, direktorice TOGL, okupilo se četrdesetak izlagača koji nude prikladne rukotvorine, razne domaće proizvode i idealne poklone za predstojeće praznične dane.
- Na samom otvaranju već imamo veliki broj posetilaca i nadamo se da će tako biti i naredna dva dana. Uglavnom su na tezgama vaskršnja jaja, razne rukotvorine, sve je u skladu sa pretprazničnom atmosferom. Pozivam sve da posete bazar i pronađu odgovarajuće poklone za drage ljude, a pre svega decu, jer ovo i jeste praznik kome se ona posebno raduju. Sa nama su učenici OŠ ''Jovan Cvijić'' koji imaju svoju humanitarnu prodajnu izložbu, kao i Odeljenje psihijatrije Zdravstvenog centra Loznica, koje ima štand pod sloganom ''Kupi sitnicu, podrži trud'' i sav prihod sa bazara koristiće za unapređenja rada i nabavku materijala za sprovođenje radno-okupacione terapije na odeljenju. Sutra nam dolaze deca sa smetnjama u razvoju koja će imati svoj humanitrani štand - rekla je ona.
Posetioci bazara mogu naći osim raznoraznih prikladnih poklona, ili ukrasa za svoje domove, i domaću rakiju, sokove, med, sireve, mesne prerađevine, za svakoga ima po nešto. Na štandevima su i velika papirna vaskršnja jaja, koke-korpice, različiti stalci za vasrkšnja jaja, ukrasne kutije za nakit, sveće od voska sa verskim motivima, pletene igračke, sve urašeno veštim rukama Lozničana, a ko je želeo mogao se oprobati u pustovanju vune.
Pred veliki hrišćanski praznik Lozničani i gosti ovoga kraja imaju gde da odu i obraduju sebe, ili nekoga svog, uglavnom, atmosfera predstojećih vaskršnjih praznika je stigla još jednom zahvaljujući etno-bazaru koji je priredila TOGL.
