- Na samom otvaranju već imamo veliki broj posetilaca i nadamo se da će tako biti i naredna dva dana. Uglavnom su na tezgama vaskršnja jaja, razne rukotvorine, sve je u skladu sa pretprazničnom atmosferom. Pozivam sve da posete bazar i pronađu odgovarajuće poklone za drage ljude, a pre svega decu, jer ovo i jeste praznik kome se ona posebno raduju. Sa nama su učenici OŠ ''Jovan Cvijić'' koji imaju svoju humanitarnu prodajnu izložbu, kao i Odeljenje psihijatrije Zdravstvenog centra Loznica, koje ima štand pod sloganom ''Kupi sitnicu, podrži trud'' i sav prihod sa bazara koristiće za unapređenja rada i nabavku materijala za sprovođenje radno-okupacione terapije na odeljenju. Sutra nam dolaze deca sa smetnjama u razvoju koja će imati svoj humanitrani štand - rekla je ona.